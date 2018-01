Top 5: Instagrams para seguir já!

O fotógrafo Gustavo Zylbersztajn, no centro, e seus preferidos no Instagram Foto:

Não é de hoje que Gustavo Zylbersztajn é queridinho da moda. Seu nome está presente em muitas fichas técnicas de campanhas publicitárias – são dele os cliques de Sarah Jessica Parker para a Maria Valentina – e de editoriais de moda e capas de grandes publicações do setor. O que muita gente não sabe é que o top fotógrafo tem um diploma de Engenharia guardado do armário e abandonou a carreira em arquitetura para explorar seu lado mais dinâmico e criativo. A fotografia o conquistou e Gustavo está envolvido nessa atmosfera desde 2000. A moda agradece. Aqui ele divide seu olhar no Instagram, que mistura diversas referências.

@natgeocreative – “Imagens de natureza e animais incrivelmente fotografadas ao redor do mundo.”

@stevenkleinstudio – “Fotógrafo de moda super cool com fotos mais picantes.”

@pacegallery – “Galeria de arte contemporânea em NYC, ideal para ficar atualizado com o que rola por lá.”

@cactusmagazine – “Aqui um Instagram só de fotos de cactus, dos mais diversos gêneros e tamanhos.”

@architizer – “Como ex-engenheiro e grande admirador de arquitetura, para mim esse é um perfil imperdível do segmento.”