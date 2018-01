Top 5 2014: Moda Internacional

Quando termina um ano, sentimos uma mistura de nostalgia com ansiedade. 2014 Foi um ano de transformações e passagens. Pessoas importantes se foram e novos nomes começam a despontar. Analisando muitos fashion weeks, red carpets, revistas, sites, blogs e Instagrams, escolhi cinco momentos que realmente impactaram a moda. É uma seleção daquilo que realmente transformou o mercado para sempre.

Segue aqui o Top 5 Internacional de 2014 com um vídeo ilustrando cada tema:

1. O Adeus de Joan Rivers

A morte de Joan Rivers foi uma perda muito grande para a moda. Ela era a personagem mais divertida deste universo. Joan foi a pessoa que inventou a pergunta ‘O que você está usando?’, nos tapetes vermelhos de Hollywood. Ela também levou a crítica de moda para a TV. Feroz e com um senso de humor único, Joan Rivers fazia da moda um objeto de trabalho irreverente. Com um olhar único e comentários chocantes, o mundo com certeza não será o mesmo sem Joan Rivers.

2. O fantástico Raf Simons

Um visionário por sua natureza, Raf Simons é o estilista à frente da Dior e também de sua marca homônima. Em 2014, houve dois momentos de inovação com proporções e combinações autênticas. O primeiro foi o desfile masculino Outono Inverno 2014, de sua marca própria, que o estilista fez em parceria com o artista plástico Sterling Ruby. O desfile praticamente reinventou a moda masculina, de uma maneira que iremos ainda sentir nos próximos anos. Agora em Dezembro, o desfile feminino da Dior Pre Fall 2015 em Tokyo foi sublime. Tecidos metalizados misturados com tricots e peles para o próximo Outono europeu. Abaixo o vídeo da coleção Raf Simons e Sterling Ruby.

3. Nicolas Ghesquière na Louis Vuitton

Imagine a pressão de substituir Marc Jacobs em um cargo que ele fez com excelência durante 17 anos? Pois é, essa foi a missão de Ghesquière. Comandando a Louis Vuitton, o estilista entregou coleções com classe. Ghesquière recriou o que é a mulher chique francesa na maior maison francesa do mundo e já deixou a Louis Vuitton com uma cara nova. No vídeo abaixo, o desfile Primavera Verão 2015 da marca.

4. Kim Kardashian para Vogue America

Anna Wintour causou uma inversão de valores - sem volta - no mundo da moda quando escalou Kim Kardashian para finalmente estrelar na capa da Vogue America. Em Abril, Kim e seu marido Kanye West foram as estrelas da edição. Muito criticada, a capa causou um rebuliço no meio da moda. São somente 12 capas por ano na mais importante publicação de moda do mundo. Escalar Kim foi uma sacada de mestre de Anna Wintour - ame ou odeie - para abraçar os novos tempos. Aqui o vídeo com o making off do editorial com Kim e Kanye.

5. Alexander Wang para H&M

Em Nova York, só havia um assunto entre os amantes de moda: a coleção de Alexander Wang para H&M. A marca sueca trabalhou durante seis meses com a expectativa dos fãs do estilista e quando a coleção chegou às lojas, em 06 de Novembro, a cidade parou. Alexander Wang é pouco conhecido dos brasileiros, mas ele é o estilista que melhor representa o estilo urbano atual de Nova York, além de ser o estilista que substituiu Nicolas Ghesquière, na Balenciaga. Suas criações com elementos de diversas modalidades esportivas em cores neutras e tecidos tecnológicos estão altamente conectadas com o desejo de compra nos grandes centros urbanos. Daí o seu sucesso.