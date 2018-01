TOP 10 - Multimarcas brasileiras

As lojas multimarcas no País são um fenômeno que moldaram o jeito da brasileira consumir moda. Na ausência de grandes lojas de departamento, que não tiveram muito sucesso por aqui, o comércio das grifes nacionais e internacionais se organizou em centenas de butiques, nas quais é possível encontrar peças de marcas variadas. E o fato do território nacional ser muito extenso, dificultando a possibilidade de marcas menores terem lojas próprias em todas as principais cidades, sem dúvida, ajudou na expansão e na evolução desse modelo de varejo. A seguir a lista com as 10 melhores multimarcas do País, que se destacam, entre outras coisas, pela ótima curadoria das roupas e acessórios.

Dona Santa

Fica em Pernambuco. Comandada pela empresária Juliana Santos, vende cerca de 80 grifes nacionais e importadas. Patrícia Bonaldi e Printing se destacam entre as mais vendidas. Vende marcas como Farm, Pedro Lourenço, Reinaldo Lourenço, Cris Barros. Sua estratégia é conquistar a cliente de maneira VIP e a garantia de peças de seleção única.

NK Store

Loja em São Paulo da empresária Natalie Klein. Foi quem trouxe Marc Jacobs ao Brasil e foi a primeira a fechar com Saint Laurent. Principais marcas vendidas: Alexander Wang, Balmain, Givenchy, Stella McCartney entre outras.

Ammirati

Foi fundada em 2009, sob o comando das empresárias Lívia e Rosana Magdalena sendo a maior multimarcas de luxo do Interior, localizada em Ribeirão Preto. É a única loja do Brasil que vende as peças da designer Anya Hindmarch. Também oferece grifes como Jimmy Choo, Emilio Pucci, DVF, Missoni, entre outras.

Paradoxus

A loja em Salvador, inaugurada em 1987, é uma das principais referências de moda na Bahia. As empresárias Regina e Aline Weckerle estão dirigem o espaço, além de darem palestras e organizarem encontros bacanas entre estilistas e clientes. Vendem marcas como Gloria Coelho, Barbara Bella, Reinaldo Lourenço, Vitorino Campos, Tigresse entre outras. Site

Via Flores

Sonia Isnard e sua neta Joana Nolasco comandam a loja e buscam sempre inovar com estilistas que se destacam no mundo da Moda. Vendem grifes internacionais como Kate Spade, Alice Temperley e nacionais como Isolda, Patrícia Viera e Pedro Lourenço. Fica no Rio de Janeiro.

Magrella

Localizada em Brasília e comandada pela empresária Cleuza Ferreira. A loja foi pioneira na venda de grifes internacionais e virou referência da alta moda na cidade. Traz marcas como Givenchy, Valentino, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, entre outros. Roupas, perfumes e até champagne fazem parte da seleção de produtos oferecidos.

Bazaar Fashion

Propriedade das sócias Andréia El Omeire, Márcia Almeida e Solange Elias, em Curitiba, a loja oferece o serviço "Bazaar Anywhere", que leva roupas até as clientes ou buscam as clientes para levá-las até a loja. Carina Duek, Daslu, Thelure, John John, Zeferino estão entre as marcas à venda.

Mares

Fundada em 1990, a loja da mãe e filha Sheila e Erika dos Mares Guia fica em Belo Horizonte. Desde 2007 produzem linhas próprias. O maior trunfo da loja é a representação da marca Tom Ford com exclusividade na América Latina. Na araras, estão peças de grifes como Alaia, Nina Ricci, Valentino, Dolce & Gabbana entre outros...

Choix

Aberta em São Paulo, em 2011, pela dupla Márcio Ribas e Rubens Gomeza loja conta com uma ótima curadoria de produtos. Entre as principais atrações, estão criações de Vitorino Campos, Juliana Jabour, Amapô, Comme des Garçons, entre outras marcas.

Maison Ana Paula

Localizada em Brasília, a loja foi fundada há mais de 15 anos pela empresária Ana Paula Gonçalves. Recentemente, trouxe ao Brasil a estilista grega Mary Katrantzou para um lançamento exclusivo. Marcas como Giuliana Romanno, André Lima, Emilio Pucci, Cris Barros fazem parte da seleção.