Top 10 de beleza da SPFW

Inspirações de beleza da passarela da SPFW para a vida real Foto: Jf Diório/Estadão

As principais tendências de beleza da SPFW para o inverno de 2015 são, claramente, a ‘não maquiagem’ e os fios chapados, sejam eles divididos ao meio ou com a risca lateral. Mas também foi possível notar muitas inspirações que podem ser usadas no dia a dia.

1. 'Maquiagem nada'

A proposta aqui é ter uma pele com pouca cobertura, nos bastidores dos desfiles, como o da Animale, Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C, usava creme hidratante misturado ao corretivo. Vale ter um toque de blush e batom caramelo ou rosado aplicado com as pontas dos dedos. A máscara para cílios preta foi dispensada pela maioria dos maquiadores. Leia mais aqui.

2. Cabelos Chapados

Cabelos muito lisos fizeram a cabeça das modelos na maioria dos desfiles, em alguns os fios foram divididos ao meio e em outros a risca era lateral. A ideia dessa cabelo mais sofisticado é um bom contraponto para a 'maquiagem nada', que é naturalmente mais informal. Leia mais aqui.

3. Rabo baixo

Esse penteado foi feito na maioria das vezes a partir dos fios chapados, mas no desfile de Lilly Sarti os cabelos presos tinham volume. Em ambas as versões, o resultado é chique. Na passarela de Reinaldo Lourenço, os fios da frente eram frisados, uma ideia para tornar o rabo baixo mais jovial.

4. Cabelos com ondas naturais

Sim, é possível fugir da chapinha! Na apresentação da Cavalera, o maquiador e cabeleireiro Robert Stevão propôs fios com movimentos e leves ondas. A dica para conseguir repetir o visual em casa é passar mousse nos cabelos e usar o babyliss apenas na parte central dos fios, evitando as pontas.

5. Batom Caramelo

Os lábios também apareceram em uma cor neutra nesta temporada da SPFW, mas com um toque de caramelo. A cor foi usada com uma textura seca e também com um sútil brilho, mas nada de gloss. O maquiador Robert Stevão, que assinou a beleza da Cavalera, indicou o batom de toque seco da Nars, na cor Belle de Jour. Leia aqui mais sobre essa nova tendência para os lábios.

6. Batom Vinho

O batom vinho roubou a cena do clássico vermelhão nos corredores da semana de moda e também na passarela. A beleza do desfile de Juliana Jabour, assinada pelo maquiador Henrique Martins, trouxe a cor com um toque terroso e um pouco de brilho.

7. Cabelo Molhado

As modelos da passarela de Vitorino Campos pareciam ter saído de uma piscina e essa era exatamente a proposta de Krisna Carvalho, cabeleireiro da agência Capa Management. Para copiar o visual, você pode aplicar gel mecha por mecha no cabelo. Veja mais detalhes aqui.

8. Gloss nos olhos

Esqueça aquele gloss pesado que era aplicado por cima da sombra preta. A ideia aqui é apenas dar um leve efeito de transparência e luminosidade, portanto use um “pingo” de gloss transparente na pálpebra sem aplicar sombra. No desfile de Juliana Jabour, o maquiador Henrique Martins propôs uma variação usando gloss por cima de uma sombra terrosa.

9. Tons Terrosos

Produtos com essa tonalidade foram usados nos olhos, tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Para o desfile de Victor Dzenk, o maquiador Robert Stevão usou uma sombra cobre esfumada na pálpebra inferior. A cor também foi usada nas maçãs do rosto no lugar do blush tradicional e também para fazer o contorno inferior das bochechas.

10. Delineador metálico

O preto para os olhos é a ovelha negra da vez. Mas para não abrir mão do delineado clássico vale se inspirar na ideia do desfile da grife Pat Bô. O maquiador Henrique Martins fez um traço que começava com a cor dourada e terminava em um tom mais escuro de cobre.