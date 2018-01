Top 10 acessórios dos desfiles da SPFW

Nem só de vestidos fluidos ou blazers bem cortados se faz um bom desfile. Pequenos notáveis - ou nem tão pequenos assim - os acessórios se mostram parte essencial dos looks e do conjunto da obra em um desfile. Aqui, listamos os 10 mais que chamaram atenção de todos nas passarelas dessa temporada Outono/ Inverno e que são promessa de figurar entre as listas de desejo da próxima estação

Os brincos da Mariah Rovery para Juliana Jabour e para Lolitta Foto: Divulgação

A designer de joias brilhou na nessa última temporada. Convidada pelas estilistas Juliana Jabour e Lolita Hannud para criar brincos especialmente para os desfiles, Mariah fez bonito. Para Juliana, o resultado da parceria foram maxi-brincos de metal, com linhas geométricas, mas super diferentes um do outro, seguindo a linha da inspiração das estilistas.

As botas da Giuliana Romanno Foto: Divulgação

Ankle ou over the knee, as botas recortadas no peito do pé e com patchowork de couros chamaram a atenção pela ousadia. Entre tantas criações vistosas, como saias com fendas profundas e vestidos ultrasexy, elas se mostraram complementos perfeitos.

Os óculos da GIG Foto: Divulgação

Em formato redondo e acabamento em madeira, a máscara desfilada pela marca tem um quê de aviador e esporte, com desenho cheio de atitude.

Bolsas cestinha do Alexandre Foto: Divulgação

A inspiração do estilista foi um jardim rico em flores e cores. Para as bolsas, ele trouxe totes que relembram cestinhas de piquenique, com treliças nas laterais, alças curtas e formato retangular. Básicas, mas nem tanto e chiques na medida.

As mochilas de tricô da Apartamento 03 Foto: Divulgação

Se nas roupas as linhas eram retas e austeras, nesse acessório em especial, a marca mostrou uma dose de despretensão. A mochilinha de tricô trouxe frescor à passarela da marca Apartamento 03, usada ao lado de vestidos sofisticados e peças de alfaiataria.

As joias da Animale Foto: Divulgação

Com um misto de linhas geométricas e pedras brutas, as joias da coleção realçam as roupas descomplicadas e elegantes da grife, agora sob comando de Vitorino Campos. Sempre bem feitos, vale ficar de olho nos acessórios da coleção comercial.

A gravata de couro da Ellus Foto: Divulgação

Com um quê de fetiche e rock’n’ roll, as gravatas de couro passam por cima do estilo dos indies ou engravatados e adicionam irreverência aos looks masculinos. Uma ótima pedida para os que querem incrementar as produções.

As bolsas da Lilly Sarti Foto: Divulgação

No verão passado, a marca com pegada folk lançou bolsas-saco que viraram desejo imediato. Nesta temporada de inverno, a bolsa aparece com as crossbodys retangulares que dão um charme extra. As peças são práticas, mas têm forte impacto visual, como pede o DNA da marca.

A bolsa câmera da Osklen Foto: Divulgação

A palavra de ordem da Osklen foi: “viaje o mundo”. Nessa toada, as bolsas ganharam um charme extra com essa aqui, em formato de máquina fotográfica. Uma fofura por si só, mas que promete carregar muita história e coisa boa, pelo jeito.

Os cintos com amarrações do Pedro Lourenço Foto: Divulgação

Se amarrações na cintura foram a bola da vez nas passarelas de vários desfiles, no de Pedro Lourenço elas vieram de uma maneira mais despojada. Aqui, os nós saem dos cintos, uns mais grossos e outros mais finos, mas igualmente elegantes.