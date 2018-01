Tommy Hilfiger e Gigi Hadid apresentam coleção inspirada no lifestyle da Califórnia

Gigi Hadid assinou sua segunda coleção para a Tommy Hilfiger Foto: Rich Fury/Invision/AP

Com a emblemática praia de Venice ao fundo, o estilista Tommy Hilfiger apresentou na última quarta, 8, as coleções de primavera das linhas 'TommyNow' e 'TommyxGigi', uma colaboração com a modelo Gigi Hadid, ambas inspiradas nos aromas da cultura californiana.

O americano criou um evento que, mais do que um desfile, foi uma experiência de entretenimento multidisciplinar com música ao vivo, acrobatas, patinadores, muros grafitados e food trucks durante toda a noite. Segundo a organização, três mil pessoas, entre clientes e profissionais da indústria da moda, conheceram o parque batizado de 'Tommyland'. Lady Gaga e Fergie, que cantou suas músicas após o desfile, também estavam lá.

"Los Angeles realmente é o centro da cultura popular hoje em dia. Tem a ver com moda, música, entretenimento, Hollywood, esportes... Para nós é como estar no meio de uma perfeita tempestade", explicou Tommy Hilfiger sobre sua decisão de sair de Nova York, onde sempre fez seus desfiles.

Nas passarelas, um time de supermodelos com Hailey Baldwin, Bella Hadid e Joan Smalls. Foto: AFP PHOTO / Robyn Beck

Ele disse que se inspirou no lifestyle californiano de Gigi Hadid e dedicou algumas palavras de elogio à modelo: "Provalmente entende melhor de desenhos de moda do que qualquer outra pessoa de sua idade".

O uso repetido do azul, branco e vermelho, o patchwork em saias, jaquetas e calças e as referências à cultura norte-americana através de estampas inspiradas, por exemplo, na bandeira, tiveram um notável protagonismo na coleção.

Também se sobressaíram as jaquetas bomber oversized, que em muitas ocasiões apareceram sobre bíquinis e maiôs, calças jeans acompanhadas de botas ou sapatilhas, óculos de sol tipo aviador e vestidos de seda com ares de verão.

Outra novidade, alinhada com os interesses de Hilfiger em aproveitar as novidades técnologicas na moda, o show incluiu o lançamento do 'snap: shop', um aplicativo de compras a partir de fotografias.