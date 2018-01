'Tive medo de perder clientes e contratos', conta Marco Antonio de Biaggi sobre luta contra o câncer

Marco Antonio de Biaggi e Sabrina Sato, uma de suas musas Foto: instagram.com/mbiaggi

Em mais de 30 anos de carreira, Marco Antonio de Biaggi, conhecido como cabeleleiro das estrelas e rei das loiras, se tornou um dos mais importantes profissionais do país. Ele foi responsável por pentear atrizes, cantoras e modelos para as mais importantes revistas de moda do Brasil e se diz responsável pelo sucesso de algumas delas, como Taís Araújo, Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa.

Pelo seu salão, o MG Hair, localizado no bairro Jardim América, em São Paulo, passam frequentemente estrelas como Adriane Galisteu, Luiza Brunett e até a modelo norte-americana Naomi Campbell.

Essa trajetória de sucesso foi interrompida no começo de 2015, quando Biaggi foi diagnosticado com um tipo de câncer, chamado linfoma não Hodgkin. "Eu consegui chegar no topo, não tinha vida, só trabalhava, consegui todos os meus sonhos materiais", conta ele. "Na hora em que o médico contou, eu só pensava em como dar a notícia para meus pais. Comecei o tratamento no dia seguinte."

Os pontos altos de sua carreira e a batalha contra o câncer são contados pelo jornalista João Batista Jr. na biografia "A Beleza da Vida", publicada pela Editora Abril. Em entrevista ao E+, o jornalista e o cabeleleiro falaram de histórias que são relatadas no livro e suas novas empreitadas, como uma linha de produtos para o cabelo, batizada de MAB. Confira!