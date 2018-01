Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, usa vestido de grife em batizado

Titi foi batizada na Catedral Anglicana de São Paulo Foto: Instagram/@brunogagliasso

Ocorreu no sábado, 19, o batizado de Titi, filha da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso, na Catedral Anglicana de São Paulo.

Para a ocasião, a menina usou um vestido branco feito especialmente para ela pela estilista Martha Medeiros. A alagoana é uma das principais estilistas de noivas do Brasil. Ela cria peças com rendas como bilro, filé e renascença, produzidas por mulheres de cooperativas do Nordeste.

Para completar o visual,Titi estava com uma bandana na cabeça feita do mesmo tecido do vestido, sapato e meias também brancas, como manda o protocolo.

Minha princesa de Deus! Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Ago 19, 2017 às 3:58 PDT

Nosso dia de AMOR!!! Que dia especial...obrigada @jupedrosa e @pedrotourinho por serem tão especiais e importantes na vida da nossa filha, nossa Chissomo!!! Vcs são os melhores padrinhos do MUNDO e nós amamos muito vcs!!! Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Ago 19, 2017 às 4:51 PDT

