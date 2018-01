Titi esbanja estilo com fantasia de Minnie

Bandana e óculos coloridos são marcas registradas de Titi Foto: Instagram.com/gio_ewbank

Com apenas quatro anos, Titi já mostra que é uma fashionista mirim. Em foto publicada pela sua mãe, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, na quarta, 12, ela apareceu com uma fantasia da personagem Minnie.

A menina completou o visual com acessórios que fizeram diferença no look: sapatilha preta, meia calça e bolsa na transversal ma cor vermelha.

Ela até abriu mão das tradicionais orelhas e colocou uma bandana, sua marca registrada.

