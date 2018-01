Tiaras e coroas de flores são a modinha do carnaval

Adereços exagerados, com flores e frutas, fazem sucesso entre as clientes da marca paulistana Can Can Acessórios Foto: Fernando Schlaepfer/ divulgação

Quem já esteve em um dos bloquinhos pré-feriado que vêm ocorrendo em São Paulo deve ter notado: tiaras, coroas e chapéus caíram nas graças das foliãs. Neste carnaval, as rosas tímidas espalhadas pelo cabelo ganharam a companhia de acessórios coloridos, exagerados e espalhafatosos - como pede a ocasião. Quanto maior e mais misturado, melhor. Tulipas, peônias, margaridas, folhas, abacaxis e penas resultam em adereços divertidos que não deixam mulher nenhuma passar despercebida.

A moda já rende bons frutos para marcas especializadas neste tipo de peça. Há quatro carnavais, a mineira Fernanda Guimarães criou a Can Can Acessórios como um projeto paralelo de seu trabalho como stylist. Hoje, ela mantém um ateliê próprio com quatro funcionários em São Paulo e oferece modelos de tiaras, coroas e chapéus que custam entre R$ 49 e R$ 350. “Confeccionamos pouca quantidade de cada modelo, pois tudo é feito artesanalmente”, afirma a empresária. “Costuramos as rosas de tecido em couro e elas podem até ser usadas na praia que não estragam.”

Mas nem só de flores se faz um jardim carnavalesco. Na loja Tula Casqueteria, também paulistana, é possível encontrar coroas de cristal, cocares, orelhas de gatinho e enfeites no estilo colombina. Por serem produzidas?? manualmente com matéria-prima de alta qualidade, as peças da grife têm preços salgados (começam em R$ 109). Nada que impeça a foliã de entrar na onda, já que o comércio popular está cheio de versões baratinhas dos adereços. Basta escolher um para fazer a sua cabeça.

Os enfeites estilo Carmen Miranda, também da Can Can Acessórios, não deixam foliã nenhuma passar despercebida Foto: Fernando Schlaepfer/divulgação