Tiara, fivela, flores, casquete: veja acessórios de cabelo atuais para noivas de vários estilos

O véu é o item mais popular, mas mantilhas e voilletes também fazem a cabeça das noivas Foto: Divulgação/Jacques Janine

Nem só de coroa de cristais e véu longo se faz uma bela noiva. Ok, o clássico faz parte do imaginário quando se trata de casamento, mas cada vez mais as mulheres vem inovando na hora de escolher os acessórios para usar no cabelo no grande dia. Antes das opções, um guia básico do assunto:

1) Todos os acessórios que podem ser usadas para compor um penteado, enfeitar cabelos lisos ou prender o véu, mantilha ou voilletes podem ser chamados de grinalda. Entre as opções disponíveis para as noivas, há coroas, tiaras, faixas, grampos enfeitados, presilhas, fivelas, casquetes, pentes, pontos de luz, flores artificiais e naturais.

2) O véu é confeccionado em tule e pode ser usado em vários comprimentos. A mantilha é bastante parecida com o véu, mas trata-se de um tecido bordado artesanalmente. Já os voilletes são feitos de renda, tule e tramas curtas, e cobrem apenas o rosto da noiva.

Para escolher os acessórios, é importante levar em consideração alguns fatores, como o horário da cerimônia - flores e fitas combinam mais com eventos diurnos enquanto pedrarias, rendas e brilhos devem ser usados à noite. "É importante que eles complementem a beleza, mas não sejam protagonistas", afirma o cabeleireiro Wanderley Nunes, do Studio W, em São Paulo.

Também é importante harmonizar o acessório com o vestido: a cor dos materiais deve ser escolhida de acordo com os bordado do vestido. Ou seja, detalhes prata no look pedem uma grinalda do mesmo tom.

Para Didier Sé, especialista em penteados do salão Marcos Proença e Embaixador da Keune no Brasil, acima de tudo o fundamental é respeitar o próprio estilo. "Uma mulher clássica que de repente escolhe para o seu casamento um cabelo mais natural e solto com flores não vai se encontrar."

Tendências

“Faixas de renda bordada com cristais são tendência para as noivas. As opções mais largas estão sendo usadas com o cabelo solto ondulado", conta Jeferson Ribeiro, especialista em noivas do salão de beleza Jacques Janine, unidade Augusta. "Outra opção atual é arrematar o penteado com três tiras mais finas."