Terno com capuz, moletom de lã fria e mochilas são apostas para homens na SPFW

João Pimenta é conhecido por seu trabalho conceitual na moda masculina. Se na coleção de verão o estilista apostou no não-gênero, nesta ele buscou quebrar alguns padrões ao misturar alfaiataria com street style. Os paletós ganharam capuz, a lã fria foi usada em moletons e alguns modelos desfilaram de terno, boné e mochila. “Busquei fazer uma coleção mais próximas do meu cliente”, disse. “Eles querem roupa comum, mas com algo diferente. Por isso, apostei nas cores, bordados e nos tecidos. Meu desejo era mesmo ficar mais pé no chão e próximo do consumidor final.”

Sua coleção de inverno 2016 tem um quê de verão retrô. Inspirado em ícones do Brasil tropical, Pimenta levou à passarelas peças nos tons da bandeira em versões suaves, com modelagens leves e cheias de movimento. Estampando os bolsos dos ternos e casacos, imagens religiosas, bordados de café, mapa e a primeira bandeira do Brasil. O arremate no ar vintage ficou por conta dos tecidos, que já saíram de linha e foram buscados no acervo da Paramount Têxteis.