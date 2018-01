Tênis feito com plástico retirado do oceano chega ao Brasil

EQT Support ADV Parley é feito com resíduos que são retirados de praias antes de chegar ao oceano Foto: adidas Originals/ Divulgação

Após o sucesso da parceria da Adidas com a ONG ‘Parley for the Oceans’, com o modelo ‘UltraBoost’ feito a partir de plástico retirado do oceano, é a vez da adidas Originals apresentar o seu modelo sustentável. E, a boa notícia é que, desta vez, o tênis irá chegar ao Brasil.

Feito parcialmente com uma malha de ‘Ocean Plastic’, o novo tênis EQT Support ADV Parley estará disponível nas versões em azul marinho e em branco. A partir do dia 14 de outubro, o modelo poderá ser encontrado nas lojas adidas Originals em São Paulo e no Rio de Janeiro, e no e-commerce da marca. Com numerações do 37 ao 44, cada par irá custar R$699,99.

Além dos dois tênis, as camisas de futebol dos clubes 'Bayern de Munique' e 'Real Madrid', feitas pela Adidas, também trazem a malha reciclada em sua composição. A Parley é uma organização criada para acelerar o processo de mudança com os cuidados que devemos ter com o planeta. Sua causa vai além da comunidade tradicional de ambientalistas, e o objetivo da colaboração com adidas Originals é o de envolver ainda mais pessoas em seu movimento.