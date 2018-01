Tênis: ele está nos pés dos fashionistas

Do pop ao rocker, ele se mostra super democrático Foto: Renato Leite Ribeiro

Já no primeiro dia de desfiles, o tênis se mostra menos tímido que nas últimas temporadas. Sim, ele ainda divide a cena com stilletos, plataformas, botas e flats, mas, certamente, não recebe mais olhares de desdém. Coloridos ou brancos, que vêm direto da tendência normcore, os sneakers aparecem nos mais variados looks: ladylike, rocker, pop, street ou boho, eles se adaptam.

Febre momentânea ou moda que veio para ficar, ele já tem adeptas de longa data e outras que o elegeram há pouco tempo e as opiniões se dividem um pouco sobre a apropriação de todos os estilos por esse queridinho. Apaixonada por tênis desde sempre, a coolhunter Magá Moura aponta: “Eles são muito democráticos, mas acho que a pessoa tem que saber sustentar o estilo com um par no pé.” Já para a fotógrafa de street style Caroline Valladão, ele pode ser usado todos os dias.