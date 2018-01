Tênis clássico de skate é a nova febre do street style

O tênis da Vans está à venda no Brasil Foto: Instagram.com/vansbrasil

A nova modinha entre os fashionistas não é assim tão nova. O tênis Old Skool, da Vans, lançado em 1977, virou vedete dos looks do dia e promete desbancar o Stan Smith, modelo da Adidas que foi ícone dos calçados brancos em 2015.

Democrática, a tendência se aplica para homens e mulheres, e funciona em diversas ocasiões. Com moletom e camiseta, em um visual descontraído, ou até com vestidos delicados ou conjuntos sociais, quebrando a formalidade da produção.

Os mais antenados combinam com meia arrastão, 'mom jeans' ou peças na cor 'rosa millenial' - tendências do momento. Entre os amantes do calçado estão os rappers Kanye West e A$AP Rocky e as modelos Kendall Jenner e Hailey Baldwin.

O Old Skool está à venda no site da Vans por R$299,99. Veja looks abaixo.