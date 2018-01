Tema do próximo Met Gala será moda e religião

Desfile de Inverno 2013 da Dolce & Gabbana Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

De acordo com diversas fontes do site WWD, em 2018, a temática do Met Gala, que ainda está nos primeiros estágios de planejamento, será moda e religião. Diversos designers já fizeram referências ao assunto em suas coleções, como Jean Paul Gaultier, Riccardo Tisci, Dior e Dolce & Gabbana, portanto, podemos esperar um acervo bem diverso na mostra.