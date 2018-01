Têca é mais uma marca a usar a brasilidade como mote da coleção

O Brasil aparece como referência número 1 para os estilistas da SPFW. Comandada pela estilista Helô Rocha, a marca Têca teve como inspiração a crença no candomblé e mostrou na passarela uma coleção com muitos looks brancos, além de colares de contas e até uma camiseta que trazia estampada a palavra "Axé". A top Lea T. desfilou com exclusividade para a grife e encerrou a apresentação com um vestido transparente, brincos enormes e cabelos longuíssimos.

Rendas e devorês tinham várias amarrações e foram bordados com pérolas, búzios e pedrarias. A cartela de cores traz a tonalidade queridinha da estação: o branco. O preto, o vermelho, azul e o off-white também integram a lista. Enfim, os looks desenhados por Helô prometem um verão assim, leve.