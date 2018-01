Tatuagem de sardas vira tendência nas redes sociais

As sardas viraram tendência de beleza. Foto: Pixabay

A tatuadora Gabrielle Rainbow, de Montreal, no Canadá, decidiu tatuar sardas no rosto de uma amiga quando a viu desenhando manchas todos os dias na face com maquiagem. Antes de rabiscá-la, ela fez em seu próprio rosto e gostou do resultado.

Depois do episódio, Gabrielle começou a tatuar sardas em muitas pessoas e as fotos fizeram sucesso nas redes sociais. Semi-permanente, o desenho pode durar até três anos e é ideal para quem quer o efeito charmoso também no inverno.

Porém, rabiscar o rosto requer cuidados especiais: se usadas com profundidade, as agulhas podem causar infecção. Confira os cliques abaixo.