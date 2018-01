Tatuadora Kat Von D anuncia linha de sapatos vegana

Kat Von D ficou conhecida ao participar do programa 'Miami Ink' Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Kat Von D, tatuadora e ativista vegana, é dona da marca de cosméticos hypada e agora anuncia sua primeira empreitada no universo da moda. Ela irá lançar uma marca de sapatos fabricados sem produtos de origem animal.

No Instagram, a empresária contou que a primeira coleção terá 26 modelos entre saltos, flats e calçados unissex, com uma grande escala de tamanhos e pensados para pessoas de diferentes estilos. A previsão é que a linha de sapatos de Kat Von D comece a ser vendida no final do ano.

"Minha nova linha de sapatos vegana está nascendo! Os primeiros modelos acabaram de chegar em minha casa - e aqui vai uma prévia de 1 dos 26 modelos que eu estarei lançando! Para todos os meus amigos veganos e não veganos, obrigada pela paciência! Eu sei como é dificil achar calçados de qualidade e estilosos que não são feitos de couro animal ou pele, que não usem colas derivadas de cavalos e vacas, e que vocês consigam pagar. Tenho trabalhado duro para fazer esses sapatos perfeitos para vocês e espero lançá-los até o final do ano. E não se preocupem, não serão só plataformas altíssimas - eu pensei em todos os estilos e tamanhos (incluindo algumas peças unissex)."