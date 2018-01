Supermodelos estrelam campanha de lingerie em clima de faroeste

Candice Swanepoel e Alessandra Ambrósio fazem parte da campanha Foto: Instagram.com/alessandraambrosio

Depois de Bahamas e Paris, a Victoria's Secret viajou para Aspen, nos Estados Unidos, para as fotos do novo catálogo. Modelos como Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Elsa Hosk e Martha Hunt, além das brasileiras Lais Ribeiro e Alessandra Ambrósio, foram clicadas em clima de faroeste.

Isso significa que as tops posaram usando lingeries com acessórios cheios de franja, botas e chapéus de cowboy. Segundo a Teen Vogue, o catálogo seria uma dica do tema do próximo desfile da marca, que ocorre em dezembro.

Apesar das fotos não terem sido divulgadas oficialmente, as 'angels' já compartilharam os melhores momentos da sessão de fotos em suas contas no Instagram. Confira os cliques!

Gotta love em! ❤ @laisribeiro @sarasampaio @josephineskriver side to side, up and down, in and out & round and round Uma publicação compartilhada por Jasmine Tookes (@jastookes) em Ago 13, 2017 às 8:33 PDT

Ready, set and ✌️!!! @michaelbay doing what he does the best, directing #vsholiday commercial !!! #bts @jeromeduran Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) em Ago 14, 2017 às 8:24 PDT

Living out cowgirl fantasies Uma publicação compartilhada por Candice Swanepoel (@angelcandices) em Ago 12, 2017 às 1:46 PDT

s'mores @hoskelsa Uma publicação compartilhada por Martha Hunt (@marthahunt) em Ago 12, 2017 às 8:42 PDT