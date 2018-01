Sun stripping: maquiagem que imita bronzeado é tendência para o verão

Maquiagem que imita bronzeado é tendência para o verão Foto: Reprodução/Pinterest

O verão já está quase batendo na porta e o bronze dos sonhos volta a aparecer na listinha de metas. Mas como conseguir a perfeita "cor do pecado" sem prejudicar a saúde da pele com os raios UV? A resposta está na nécessaire de maquiagem.

Batizada de sun stripping, uma nova técnica de beleza promete ganhar vez nos dias quentes. para aderir, use bronzer e blush para fazer uma faixa ligando uma têmpora e outra, passando pelas bochechas e pelo nariz, exatamente na região do rosto que costuma ficar corada. O segredo é misturar o bronzer marrom com um blush rosa-coral para um tom natural. As tops Gigi Hadid e Martha Hunt são algumas das adeptas.