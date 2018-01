Sucesso nos anos 1990, as papetes Rider estão de volta

As sandálias são vendidas por R$149,99 Foto: Hick Duarte/Rider

Depois dos chinelos tipo slide, que viraram febre entre os fashionistas no último verão, a Rider lançou uma versão moderna de outro calçado que fazia sucesso nos anos 1990: as papetes.

Batizadas de Rider RX, o design das sandálias foram inspiradas na moda esportiva e no confortwear, duas tendências fortes do momento. Feitas de PVC com sola em EVA, nas cores branco, preto, azul e verde militar, as peças estão à venda no e-commerce da marca por R$149,99.

A Rider também fez uma parceria com a grife paulista PIET, que customizou pares dos modelos em azul e branco, e serão vendidos no site e na loja física da marca a partir do dia 22.