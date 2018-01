Street art encontra com a alta costura no desfile de Reinaldo Lourenço

"Uma mistura de street style com uma nova alta costura", descreveu Reinaldo Lourenço, explicando sua coleção de verão 2017. O universo do estilista foi revisitado para a coleção que apresentou um 'best of' da longa carreira do criador que é um ícone da cidade. "Eu vejo a silhueta ou muito justa ou muito over. É uma temporada de contrapontos e extremos".

Na passarela, a coleção Pop Couture teve como destaque a icônica camisa branca combinada com saia com brilhos. Esse look define o espírito da temporada, que contrasta dia e noite, leve e pesado, chique e casual.

Desfile da grife teve clima de anos 80 com grafismos e referências ao pop art Foto: Felipe Rau / Estadão

Poucos criadores no Brasil possuem o dom de fazer uma moda sofisticada e cool ao mesmo tempo, como Reinaldo. O destaque ficou com as listras feitas com diferentes cores e materiais, com o uso de transparências e diferentes tecidos. Clima de anos 80 forte com grafismos e referências ao pop art. "