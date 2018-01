Stella McCartney se sente envergonhada por ter colocado supermodelos em desfile

A britânica Stella McCartney é diretora criativa da marca que leva seu nome Foto: REUTERS/Benoit Tessier

No desfile de apresentação da sua graduação na Universidade Central Saint Martins, em Londres, Stella McCartney convidou algumas de suas amigas para desfilar, entre elas Kate Moss, Naomi Campbell e Yasmin Le Bon, ícones da geração de supermodelos (que não saiam de casa por menos de 10 mil dólares). A atitude da então estudante ganhou as manchetes dos jornais britânicos e causou comoção na indústria.

Em entrevista à radio britânica BBC, a estilista se disse envergonhada do ocorrido. "Quando eu olho para trás, fico um pouco envergonhada do quão ingênua era", explicou. "Elas eram minhas amigas da época. Kate até morou comigo por um tempo. Quando eu estava escolhendo as modelos do meu desfile de gradução, pensei em chamar minhas amigas. Agora eu entendo porque ganhei as manchetes e irritei meus colegas. Foi um momento bem britânico."