SPFW quer impulsionar nova geração de modelos com exposição

A modelo Islane Machado, de 22 anos, vem do Tocantins Foto: Adriano Damas/ Divulgação

Para celebrar a nova geração de modelos, a 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) vai contar com uma série fotográfica assinada por Adriano Damas e estrelada pelas jovens de 16 a 22 anos. O projeto fará parte da exposição Pow! Explosão Criativa, em cartaz durante a semana de moda, que acontece entre 21 e 26 de abril no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. Para o público em geral, a exibição será aberta no domingo, 22, das 11h às 16h.

Nomes como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Raquel Zimmerman e Carol Trentini tiveram suas carreiras impulsionadas depois de participar do evento. “A SPFW sempre teve um papel histórico de revelar e impulsionar a carreira de novos talentos”, diz o diretor criativo da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges. “Nessa vocação reconhecida do Brasil como celeiro de mulheres de uma beleza diversa e especial, o projeto reforça esse protagonismo destacando e abrindo um mercado de oportunidades para uma nova geração”.

A 'new face' Priscila Ribeiro, de 19 anos, é carioca Foto: Adriano Damas/ Divulgação

Nas imagens, as modelos vestem peças criadas há 30 anos pelo estilista Conrado Segreto, um dos grandes nomes da moda brasileira entre os anos 1980 e 1990. “Acho fundamental lembrar a história dos grandes artistas do mundo da moda. O trabalho dele é tão genuíno e atemporal que a imagem construída é absolutamente atual,” explica Adriano Damas.

Serviço

Exposição Pow! Explosão Criativa

22 de abril de 2018

Pavilhão das Culturas Brasileiras

Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo

Das 11 às 16h

Entrada gratuita