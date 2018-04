SPFW: 5 tendências da semana de moda para usar já

Bastidores do desfile da Lilly Sarti na SPFW Foto: Lu Prezia/Divulgação

Em uma temporada que misturou estações, esta São Paulo Fashion Week teve cinco dias intensos. Entre apresentações sólidas dos estilistas veteranos e coleções cheias de frescor das marcas jovens, a semana de moda rendeu algumas tendências que despertaram desejo imediato – e prometem chegar logo às ruas. Confira os destaques a seguir.

Babados

Em sintonia com o clima de escapismo que tomou conta de alguns dos desfiles, os babados estão de volta trazendo uma dose de romantismo às produções. Para evitar cair no visual infantil, marcas como Reinaldo Lourenço combinaram as múltiplas camadas de tecido a peças mais pesadas, como a calça de couro.

Os babados foram destaque no desfile da Água de Coco Foto: Lu Prezia/Divulgação

Múltiplas camadas de renda na blusa de Reinaldo Lourenço Foto: Agência Fotosite

Babados na coleção de verão 2019 da Lilly Sarti Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Linho

O material foi aposta tanto de marcas jovens, como a estreante – e muito cool – Handred, e também de veteranos como Ronaldo Fraga. Camisas, blazers e vestidos de linho prometem compor looks frescos e sofisticados no próximo verão.

O conjunto de blazer e shorts de linho da Handred funciona para ambos os gêneros Foto: Ze Takahashi/Fotosite

Ronaldo Fraga apresentou uma coleção inteiramente feita em linho Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

A camisa de linho foi um dos destaques do desfile de Reinaldo Lourenço Foto: Agência Fotosite

Franjas

As franjas estão de volta aos holofotes, mas em versão repaginada. No desfile da Modem, elas apareceram com ilhóses e feitas de couro em saias e jaquetas moderninhas. Já na coleção de Lenny Niemeyer, a franja surgiu na cintura de vestidos longos e fluidos, em uma mistura interessante de texturas.

A franja adornou as peças de couro da Modem Foto: Agência Fotosite

Produções moderninhas ganharam complemento das franjas na apresentação da Modem Foto: Agência Fotosite

Vestidos longos e fluidos foram aposta de Lenny Niemeyer Foto: AP Photo/Andre Penner

Tons pastel

A cartela de cores lavadas dominou desfiles como Lilly Sarti e Lenny Niemeyer, marcando presença também em looks pontuais das coleções da Osklen e da Modem. Os tons pastel ficam ainda mais interessantes quando usados em peças clássicas e modelagens soltas, que contrastam com o adocicado de rosas, azuis e amarelos clarinhos.

Tons de lavanda na coleção de verão de Lilly Sarti Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

No verão da Osklen, amarelo e rosa lavados também são apostas Foto: Marcio Madeira/Divulgação

O azul pastel ganha sofisticação com a modelagem de Lenny Niemeyer Foto: AP/Andre Penner

Looks monocromáticos

Alguns dos looks que mais provocaram desejo nesta SPFW eram monocromáticos - vide o macacão azul royal da Handred e o conjunto em tom terroso da Lilly Sarti. Depois do sucesso nas passarelas, as produções de uma cor só têm potencial para conquistar também as ruas nesta estação.

Looks fáceis e sofisticados dominaram o desfile de estreia da Handred Foto: Ze Takahashi/Fotosite

Tons terrosos também apareceram na apresentação da Lilly Sarti Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite