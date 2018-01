'Sombré' é a nova tendência de coloração para os cabelos

Eu sei o que você fez no verão passado: 'ombré hair'. Nove em cada dez mulheres que curtem mudar o cabelo adotaram o visual caracterizado por raiz do cabelo escura e pontas bem claras. Mas, na moda, o que acontece no verão passado, fica lá mesmo (pelo menos até daqui uma ou duas temporadas!). Atualmente, a nova e mais pedida maneira de deixar os fios mais claros atende pelo nome de 'sombré hair'.

"Trata-se de uma evolução do ombré. Em vez da raiz ficar totalmente escura, ela recebe luzes fininhas que vão aumentando em quantidade nas pontas', explica o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi. Ou seja, as mechas da raiz ficam apagadas, enquanto as do comprimento se destacam. Entre as adeptas da tendência, estão a atriz Rosie Huntington-Whiteley e as modelos Cara Delevingne e Alessandra Ambrósio.

Chamada pela L´Oréal Professionnel de “sunset", a versão suave do 'ombré' também é uma das apostas da empresa para a estação. “Você não consegue perceber onde as luzes começam e terminam. Parece só um queimadinho do sol”, diz Cláudia Meurer, hairstylist parceira da marca. Ainda que seja uma forma sutil de iluminar os fios, a técnica 'sombré' é feita com descolorante e pode ser agressiva.

Por isso, a cabeleireira Renata Souza, do Spa Dios, oferece uma opção para reduzir esse dano, o reflexo com manteiga de karité, que hidrata e clareia ao mesmo tempo. “Misturo um descolorante mais suave com a manteiga de karité e isso faz toda a diferença", afirma Renata. "Se usasse água oxigenada de 40 volumes, conseguiria o resultado rápido, em 15 minutos. A de 20 volumes leva quase o triplo do tempo, mas vale a pena, pois o cabelo sai menos danificado." Dona de fios loiros platinados e cliente do salão, a modelo Ana Claudia Michels é entusiasta do método.

Apesar do sombré ser uma das técnicas mais pedidas, há outros tipos de luzes que fazem sucesso entre celebridades e clientes de salões como o de Marco Antônio, em São Paulo. Eles recebem nomes curiosos como 'baby blondie', 'surf chic', 'loiro red carpet' e ‘light golden blonde’. Conheça todos na galeria abaixo.

Para não errar, é importante ter em mente que nenhuma das técnicas atuais têm um aspecto “listrado”, ou seja, com mechas marcadas.