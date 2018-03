Sola vermelha para eles

Kanye West, David Beckham e Channing Tatum: todos calçam Christian Louboutin Foto: Reprodução

Nove entre dez mulheres sonham em ter um poderoso sapato de salto alto com a famosa sola vermelha, assinatura do francês Christian Louboutin. E, no que depender do estilista, com os homens acontecerá o mesmo. Conhecido por criar modelos ousados e cheio de detalhes marcantes, com saltos altíssimos, spikes, acrílico e até cristais, no melhor estilo cinderela moderna, Louboutin é unanimidade em sapatos para mulheres. Para acertar com os homens, porém, ele teve que percorrer outro caminho.

Kanye West foi um dos primeiros a exibir os modelos masculinos da marca francesa - o artista nunca teve problemas em ostentar sapatos poderosos. Mas com a maioria dos homens a aceitação não foi a mesma. O estilista, então, teve que rever sua ousadia para o público masculino e criou, para esta coleção, modelos bem mais “pé no chão”.

Sapatos de Christian Louboutin: a sola é vermelha, mas os modelos são mais clássicos do que os femininos Foto: Reprodução

Brogues marrons com cadarços e pespontados ingleses se destacam, assim como botas simples, meio minimalistas. Sapatos de verniz para festa completam a linha versátil, que têm modelos mais básicos e para várias ocasiões (o preço gira em torno de 2 mil reais). A intenção de Louboutin é atrair cada vez mais homens “comuns” para a grife e tornar seus sapatos desejo também para o público masculino. Vamos ver se pega.