Sofía Vergara usa quatro vestidos de noiva, um deles de estilista brasileira

A decoração romântica do casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello Foto: Reprodução/ Instagram

Após um ano de namoro, os astros de Holywood Sofía Vergara e Joe Manganiello oficializaram o casamento no último domingo, 22, com uma festa para 400 convidados em um resort no sul da Flórida. Como de praxe em casamentos de celebridades, as comemorações começaram um dia antes, no sábado, com um almoço na piscina do hotel.

Na ocasião, a estrela colombiana, conhecida pela beleza latina e pelo corpo perfeito, usou um biquíni branco e um vestido de renda assinado pela brasileira Martha Medeiros. Natural de Alagoas, a estilista fez fama internacional graças aos vestidos artesanais, usados no Brasil por Juliana Paes, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Sabrina Sato e muitas outras famosas.

Na 'pool party', alguns convidados vestiam camisetas com a hashtag criada para o casamento: #Jofia (junção dos nomes Joe e Sofía). À noite, no jantar de ensaio do casamento, uma tradição nos Estados Unidos, a noiva apareceu com mais dois vestidos: um com babados laterais, recortes e transparências no decote, substituído mo meio da fesra por outro, volumoso e cheio de brilho, criado pelo estilista Mark Zunino.

Para a cerimônia, no domingo, Sofía apostou em um vestido de noiva tradicional feito para ela por Zuhair Murad, um dos mais badalados designers de moda festa do mundo. Majestoso, o longo tomara que caia tinha uma saia volumosa com cauda sobreposta a uma mais juta. Nos cabelos, nada de véu. Sofía manteve seu penteado clássico, com fios levemente ondulados e texturizados, arrematados na lateral por um pente de brilhantes. O noivo, Joe Manganiello, usou um smoking assinado pelo estilista John Varvatos.