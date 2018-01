'Só não tiro fotos minhas no banheiro. Todo o resto eu compartilho', diz Kim Kardashian

Coletiva de imprensa aconteceu no Shopping Iguatemi, na manhã desta segunda-feira (11) Foto: Felipe Rau/Estadão

Kim Kardashian está acostumada a compartilhar tudo nas redes sociais. Na noite de domingo, 10, por exemplo, postou uma foto sua em um restaurante em São Paulo em que dizia que seu marido, o rapper Kanye West, mandou um quarteto de cordas tocar uma música para ela em homenagem ao dia das mães. Horas antes, ela havia exibido a imagem de sua suíte em um hotel paulistano repleta de rosas brancas, também enviadas por West. Kim Kardashian não guarda segredos e vem sendo considerada um fenômeno na internet. Só o seu perfil no Instagram contabiliza a impressionante audiência de 32,2 milhões de seguidores. "Só não tiro fotos minhas no banheiro. Todo o resto eu compartilho", diz ela, em entrevista exclusiva ao Estado.

Sua chegada ao Brasil, para o lançamento da coleção Kim Kardashian West para C&A movimentou dezenas de pessoas. Para a entrevista coletiva, alguns elevadores do Shopping Iguatemi foram bloqueados e o esquema de segurança foi montado com rigidez. Durante a conversa, Kim se mostrou doce e educada, apesar de manter uma postura reservada e distante. "Estou feliz de poder lançar essa coleção aqui. O tipo físico da brasileira é muito parecido com o meu", diz ela. "Por isso, pensei em roupas simples que valorizam o corpo e deixam a mulher se destacar sozinha."

Ela lembra que, quando era pequena, não tinha muitas inspirações, pois todas as modelos eram magras e altas. "Para parecer menos curvilínea, eu usava calças jeans bem justas para tentar diminuir o meu bumbum. Acho que hoje sou um ícone da moda porque represento um desafio para os estilistas. Para eles, é um desafio vestir alguém com o meu corpo."

Na noite desta segunda, 11, haverá uma pré-venda da linha no shopping Morumbi, em São Paulo, com a presença de Kim. A fila de fãs à espera dela está formada desde domingo, 10, à noite.