Site aluga vestidos de estilistas badalados

Vestido azul-marinho do estilista Reinaldo Lourenço e o longo da estilista americana Nicole Miller Foto: Reprodução

Closet dos sonhos. É dessa forma que as sócias Barbara Almeida e Mariana Penazzo definem o site que criaram juntas, o Dress & GO, considerado o primeiro endereço virtual brasileiro que aluga vestidos de grandes marcas para festas por cerca de 20% do valor da loja. Exemplo: um vestido do estilista Reinaldo Lourenço que no varejo custa R$ 2.487,50, sai por R$ 415 se alugado no Dress & go. Um longo da estilista americana Nicole Miller que na loja vale R$ 4.038,78, no site é possível alugá-lo por R$ 505.

Leia também: O paraíso das formandas

A loja online traz mais de 1.500 peças badaladas dos principais nomes da moda nacional. Além de Reinaldo Lourenço, é possível encontrar modelos de Carina Duek, Carlos Miele, Wagner Kallieno, Juliana Jabour, entre outros.

Tamanha diversidade do acervo da loja online é fruto de parcerias que a dupla criou com as marcas. 'Estamos em contato com outras grifes de fora para trazer ainda mais novidades. Sempre atualizamos as coleções das marcas, mas mantemos também as anteriores.' Segundo Barbara, elas recebem ajuda de uma curadora de moda, mas o acervo do espaço virtual foi montado principalmente com base na experiência pessoal delas, o que traz frescor à escolha das peças. Enquanto Mariana tem um olhar mais conservador, Barbara aposta em peças mais descoladas e modernas. 'Nosso estilo contribui bastante para ter um pouco de tudo nas ‘araras’ da Dress & Go, do mais clássico ao mais ousado', conta.

Mas e se o vestido não servir? E se a barra ficar grande demais? Mariana explica: 'A Dress & Go oferece a consultoria online de uma personal stylist, que dá diversas dicas para que a peça escolhida esteja de acordo com o tipo de corpo e medidas de cada cliente. Anotamos o busto, quadril e altura e fazemos pequenas adaptações na peça se necessário, como a barra do vestido. Em todo o caso, sempre indicamos que a cliente solicite a entrega do vestido na casa dela dois dias antes do evento. Caso o tamanho não esteja certo, pedimos que elas entrem em contato imediatamente, devolva-o em 24 horas e a ajudamos a escolher outro modelo. Fazemos a troca sem custo apenas uma vez.'

Após escolher a data que quer receber a peça, a cliente opta por ficar com ele por quatro ou oito dias. O frete e a lavagem já estão inclusos e, além do site, a empresa possui um ateliê em São Paulo, onde as clientes podem experimentar os vestidos com horário agendado, na Rua Santa Justina, 352, Itaim Bibi.