Silhuetas simples e bordados sem excesso marcam o Oscar 2015

O que Emma Stone, Julianne Moore, Jennifer Aniston e outras estrelas vestiram - e você vai querer copiar este ano

Leia também: Veja a cobertura completa da Oscar 2015

Pode preparar a pastinha de referências no seu computador: o tapete vermelho do Oscar 2015 foi recheado de looks-desejo sem excessos que, guardadas as devidas proporções, podem, sim, servir de inspiração para ocasiões festivas da vida real. Chique e moderna até o último fio de cabelo ruivo, Emma Stone optou por um longo Elie Saab deslumbrante. Com decote fechado e mangas compridas, o modelo surpreendia graças à cor verde, às costas de fora e à fenda generosa. Brilho e fendas - no caso, duas - também garantiram o sucesso do look Versace perolado de Jennifer Aniston.

Quem prefere algo mais tradicional, pode se basear na escolha da atriz inglesa Rosamund Pike: um tomara que caia vermelho Givenchy combinado a sandálias da mesma cor. O coque "podrinho" e a maquiagem em tons de marsala, eleita a cor do ano pela Pantone, arremataram bem o visual. Outra que fez uma produção completa perfeita foi Julianne Moore, de vestido sob medida Chanel, batom escuro, coque com risca lateral e unhas pretas. Look certeiro, como muitos outros que você confere na galeria a seguir.

Confira a galeria com os looks das celebridades que cruzaram o tapete vermelho: