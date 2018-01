Signos do zodíaco inspiram coleções de joias e bijuterias

Os brincos, ou ear cuffs, da Louis Vuitton Foto: Divulgação

O design das jóias e das bijuterias finas estão se alinharam ao movimento dos astros. Mesmo. Recentemente, algumas marcas lançaram coleções de acessórios que têm inspiração no zodíaco. Entre elas, a Louis Vuitton, que desenvolveu uma linha de brincos para serem usados em uma só orelha, decorados com elementos que remetem aos 12 signos. As peças custam a partir de R$ 1,8 mil nas lojas da marca francesa.

A brasileira Ava, etiqueta das designers Silvana Cury e Marcela Ayd, trabalha com os signos de forma diferente. Para elas, o mapa natal de suas clientes ganha a forma de um colar, com pedras que representam o ascendente, o meio céu e o descendente, e pingentes com os elementos do zodíaco.

Entre as grifes que já desenvolveram linhas astrológicas estão ainda a Dior e as brasileiras Epiphanie e Sabrina Gasperin. Na coleção Tell me Dior, doze colares com elementos dos signos eram decorados com pérolas e banhados a ouro. A Epiphanie, por sua vez, criou uma série de anéis com os signos reeditados, e Sabrina Gasperin fez uma linha de pingentes batizada de Zodíaco para a marca de seu marido, o joalheiro Ara Vartanian.

A tendência tem ganhado força pelo menos desde o início do ano passado também nas passarelas. Em 2015, o estilista Peter Dundas colocou nas peças de seu último desfile para a Pucci signos, o sol e a lua, movimento que foi seguido no Brasil por Lilly Sarti e Patricia Vieira na temporada de inverno 2016.