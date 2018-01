Shopping promove evento de bem-estar com aulas de culinária, atividades físicas e seminários

O evento acontece no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo Foto: Marcelo Donatelli/Shopping Cidade Jardim

O Shopping Cidade Jardim, em parceria com o evento itinerante It Brands, realiza entre os dias 6 e 11 de junho a primeira edição da 'Wellness Week', uma semana com atividades gratuitas voltadas para o bem-estar. A programação começa na terça, 6, com uma feira que reúne marcas de moda, beleza, alimentação saudável, esporte e turismo, além de aulas de culinária na Casa Bossa e palestras e workshops no cinema do shopping.

"Nossa ideia foi montar uma curadoria que reunisse tudo de mais legal no mesmo lugar por dois dias", explica Luciana Giannella, sócia da plataforma It Brands e uma das idealizadoras do evento. "Serão várias atividades ocorrendo paralelamente, um 'movimento wellness'. Nosso público é formador de opinião e sentimos necessidade de realizar um evento assim."

Luciana Giannella e Eva Bichucher são sócias do evento itinerante It Brands Foto: Claiby Trevisan/It Brands

Delphine di Menza, Diretora Geral Shopping Cidade Jardim, explica que a ideia de elaborar um evento de bem-estar surgiu ao identificar que os clientes usam o shopping não só para compras, mas como espaço para troca de experiências e convivência. "A busca por uma vida mais saudável e com mais significado, com melhor uso do tempo e de recursos, tem se tornado objetivo de muita gente", explica.

Dos dias 8 ao 11, outras atividades ocorrerão no local, como aulas de dança, yoga e meditação para contemplar o pôr do sol. O calendário completo está disponível no site do shopping.