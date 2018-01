Shakira muda o visual e vira ruiva; confira

Shakira é loira desde 2000 Foto: Chad Batka/The New York Times

A relação de quase duas décadas entre Shakira e suas longas madeixas loiras podem ter chegado ao fim. A cantora compartilhou em seu Instagram fotos da gravação do clipe 'Perro Fiel', em parceria com o músico americano Nicky Jam, nas quais aparece com o cabelo ruivo. Ela ainda escreveu na legenda 'ruivas se divertem mais'.

Redheads have more fun. On the set of Perro Fiel with @nickyjampr #Repost @nickyjampr ・・・ Aquí con @shakira ya terminando el video de #perrofiel. Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira) em Jul 28, 2017 às 11:29 PDT

Nos comentários, os fãs de Shakira elogiaram a mudança. "Esse cabelo lhe caiu muito bem", disse um usário. "Gosto mais de vermelho do que loiro", disse outro. "Espero que não seja uma peruca.

A cantora não confirmou se o novo visual foi uma mudança permanente ou se é uma peruca usada apenas para as gravações.