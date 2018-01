'Ser preto é ser barrado no evento da sua marca', diz Fióti, dono da LAB, sobre ocorrido na SPFW

Evandro Fióti é dono da LAB com seu irmão, Emicida Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite/Divulgação

Na última terça, 29, a LAB apresentou sua coleção de verão na São Paulo Fashion Week, causando comoção com desfile emocionante. Porém, após o evento, o músico Evandro Fióti, fundador da marca ao lado do irmão, o rapper Emicida, foi vítima de racismo nos corredores da Fundação Bienal.

No momento em que ele foi se juntar a sua equipe, foi barrado por um dos seguranças, mesmo mostrando sua pulseira de livre acesso e explicando que era sócio de uma das marcas que havia desfilado. Fióti só conseguiu a liberação após o segurança contatar seus superiores.

O músico usou o Facebook para falar sobre o ocorrido. "Ser preto é ser barrado pelo segurança do evento até mesmo quando é da sua marca e com a pulseira", escreveu.

Em comunicado, a LAB falou sobre o acontecimento, repudiando a atitude do segurança. "Desde que a LAB fez sua estreia na SPFW, principal evento de moda da América Latina, há três temporadas, vem reforçando a importância da representatividade e levando a rua para as passarelas, diversificando o casting de forma muito natural. O ocorrido ressalta a realidade do racismo ainda existente na sociedade brasileira e reforça ainda mais a necessidade da participação de marcas como a LAB em eventos de grande repercussão e da inclusão de pessoas que realmente representam a população brasileira em lugares de destaque."

Em nota, a organização da SPFW afirmou que medidas foram tomadas junto à empresa responsável pela segurança do evento, mas que o funcionário foi preservado. "Ao ver o post de Evandro Fióti, Paulo Borges imediatamente entrou em contato com ele para apurar o ocorrido. Em seguida, tomou medidas junto à empresa de segurança contratada pelo evento, para repreensão de conduta dos envolvidos, e atendendo pedido de Fióti, preservou o funcionário responsável. O SPFW está integralmente ao lado de Fióti, e acredita que a divulgação deste fato contribua na luta contra atitudes que infelizmente ainda fazem parte do dia a dia de nossa sociedade e que nos repugnam."