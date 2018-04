Sephora oferece maquiagem gratuita feita por profissionais da Dior

Maquiadores do time nacional e internacional da Dior farão parte da ação Foto: Vincent Lappartient/Dior

Entre 3 e 6 de maio, as lojas da rede Sephora no Brasil vão receber o evento Dior Takes Over Sephora, organizado pela Dior. Para a ação, 45 maquiadores do time nacional e internacional da grife francesa vão oferecer dicas de beleza para as brasileiras e também maquiá-las, tudo sem custo ou valor mínimo de compra.

Para participar, basta agendar uma sessão no site diortakesover.com, selecionando a loja e o horário desejados. Como a ideia é oferecer um atendimento personalizado, durante a inscrição, a consumidora pode selecionar qual é seu tipo de pele, estilo preferido de maquiagem, entre outros detalhes.

A equipe de profissionais será liderada por Nicolas Berreteaga, maquiador oficial da marca e integrante do pro-team, time de Peter Philips, diretor artístico e de imagem da Christian Dior Make-Up. “Esse evento é um verdadeiro presente para as brasileiras, que são apaixonadas por maquiagem e amam os produtos Dior. A troca com nossos maquiadores regionais será muito rica e uma oportunidade única para as clientes do Brasil terem contato com as últimas tendências de make-up”, disse Berreteaga.

Durante os dias do evento, quem comprar produtos Dior no site da gigante dos cosméticos receberá ainda um brinde da marca.

Serviço

Dior Takes Over Sephora

Data: 3 a 6 de maio

Local: todas as lojas Sephora do Brasil

Horário: 12h às 20h

Inscrições gratuitas: diortakesover.com