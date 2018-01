Pugs e cookies estampam embalagens de batom da Sephora

Batons com embalagens inusitadas custam apenas 8 dólares Foto: Instagram/ @sephora

O novo lançamento da Sephora Collections, da linha própria da multimarcas de beleza, é uma coleção de 40 batons que se chama #LIPSTORIES, ou seja, histórias de lábios. Cada embalagem conta a história de um tom, seja através de uma paisagem, um objeto ou um animal.

Em legenda do Instagram, a marca comenta que a ideia é que o produto se conecte com aspectos do dia a dia: “Desde quando o batom é apenas para o Instagram? Apresentamos os #LIPSTORIES: Batons feitos para a vida real, não só luzes de flashes”. Além de cores clássicas como o vermelho, o rosa e marrom, a linha também possui tons divertidos, como laranja neon, verde e até mesmo a cor de 2018 eleita pela Pantone, o Ultra Violet. Os batons também possuem três tipos de finalização diferentes: matte, em creme e metálica. Entre as embalagens mais inusitadas está o tom preto matte, que é representado por um pug, e do verde escuro, representado por notas de dólar. O preço também é atrativo: cada batom custa apenas 8 dólares.