"Sempre carrego comigo mel cru para passar no rosto"

A top e atriz britânica no lançamento da coleção da NK Store para a C&A, nos Jardins, na última sexta (27) Foto: Divulgação

Loira, bonita,nem magra nem alta demais. Dona de uma beleza natural, a modelo e atriz britânica poderia ser a garota da casa ao lado, no melhor estilo "gente como a gente". Poderia, não fosse ela a mais nova queridinha da moda (estrela de campanhas de grifes como Burberry e H&M), uma atriz em ascensão e namorada do ator Bradley Cooper. Sim, ele mesmo, um dos homens mais lindos de Hollywood, que concorreu ao último Oscar por sua atuação no filme Sniper Americano. Discreta como manda a etiqueta inglesa, Suki não comenta o relacionamento. Mas adora falar de estilo e viagens - assuntos que dominaram a entrevista que ela concedeu ao Estado na última sexta-feira, durante passagem pelo Brasil para o lançamento da coleção da grife NK Store para a C&A, da qual é a estrela. Confira a seguir o bate-papo completo e uma galeria com looks da atriz.

Suki Waterhouse ao lado do namorado, Bradley Cooper, e de Clint Eastwood na plateia do último Oscar Foto: John Shearer/Invision/AP

É verdade que você tem o costume de levar malas vazias quando viaja para poder comprar e levar várias coisas para casa?

Eu sempre mando um monte de coisa para a minha casa em Londres. Acabei de enviar uma mala enorme cheia de roupas e caixas. Esta é minha terceira vez no Brasil e na última visita fiz algumas boas compras. Eu comprei vários biquínis da marca Adriana Degreas, por exemplo. Logo antes do Natal, fui para o México e pude usar todos eles.

Como modelo, você costuma ter acesso aos principais lançamentos de moda. de que forma isso influencia o seu estilo?

Trabalhar com moda mudou completamente o meu estilo. Você acaba usando muita coisa que não poderia na vida real. As roupas ao seu redor realmente influenciam e ajudam o seu jeito de vestir. Eu sou muito de fases, acho que é sempre bom mudar. Antes eu usava coisas mais sexy, hoje eu estou usando peças mais fluidas, de chiffon, que são fáceis de combinar.

Você não não vive mais sem qual tendência?

Babados.

E qual você detesta?

Eu nunca gostei de ombreiras.

Você já disse que era uma menina moleque antes de ser modelo. Sente-se diferente hoje?

Muito! Da minha própria forma eu ainda sou um pouco relaxada. Pelo menos agora eu tenho mais roupas, mas eu também adoro ficar confortável. Eu realmente gosto de moda e é bom poder me arrumar de vez em quando. Tenho muita sorte pelo fato de que, quando vou fazer algum trabalho, sempre tem alguém para cortar o meu cabelo, fazer minhas unhas e maquiagem. Então não sobra muito para eu fazer sozinha.

Quais são os seus cuidados de beleza?

Eu sempre carrego comigo mel cru para passar no rosto e óleo de coco para o corpo. Os dois são ótimos para deixar a pele macia. Eu não gosto de usar muita maquiagem e odeio sombras! Gosto de usar só máscara, e, no máximo, algum detalhe mais para o canto do olho. Quando coloco muita maquiagem para uma foto, acho que não fico tão bem.

Poucas modelos conseguem fazer a transição entre a carreira de modelo para a de atriz. Qual você acha que foi a chave do seu sucesso?

Eu não sei se eu já posso dizer que sou uma atriz de sucesso! (risos) Acho que ainda tenho um caminho longo nessa direção.

Como essa é sua terceira vez no Brasil, já dá para dizer do que você mais gosta no país?

O calor e as pessoas, especialmente a conexão que elas fazem com os olhos ao falar com você. Mas por enquanto eu só conheci São Paulo e o Rio de Janeiro.

A sua carreira possibilita que você viaje muito. Algum lugar favorito no mundo - além da sua terra natal?

Atualmente eu tenho gostado muito de ficar na praia de Malibu, em Los Angeles. É como estar nas ilhas do Caribe, mas você continua próxima do trabalho. Gosto também de Big Sur, que fica a mais ou menos a 5 horas de carro da Califórnia. É ótimo! Eu não tiro férias faz tempo, então... (risos)

Ela não comenta a relação, mas as fotos do casal, como essa, do Oscar de 2014, provam que o namoro vai bem Foto: John Shearer/Invision/AP

NK Store para C&A

Suki Waterhouse veio ao Brasil para prestigiar a apresentação da festejada parceria entre NK Store e C&a,que ocorreu na última sexta-feira (27), na loja da NK, nos Jardins. O lançamento marca o fim bem-sucedido do namoro que começou um ano e meio atrás entre Natalie Klein, empresária dona da butique multimarcas NK Store, e a rede varejista. “Havia um desafio a ser vencido porque é a NK é muito conhecida pela matéria-prima e pela premissa de sempre trabalhar com os melhores materiais,mas a C&A estava aberta a fazer uma linha um pouco mais sofisticada", contou Natalie durante o evento. "Eles correram o mundo inteiro para encontrar tecidos muito similares aos que a gente usa nas coleções próprias e, graças à escala de produção impressionante, conseguimos garantir o preço mais acessível.” A coleção colaborativa chega a lojas selecionadas da rede de fast fashion no dia 10 de março.