Semana de moda de Minas Gerais começa hoje com Camila Queiroz na passarela

Camila Queiroz é um dos destaques da Semana de Moda de Minas Foto: Divulgação

Belo Horizonte sedia de hoje, 6, a sexta-feira, 9, a semana de moda de Minas Gerais. Especialista em vestidos de festa bordados e sofisticados, a marca Vivaz é a primeira a mostrar sua coleção no evento, que ocorre no Expominas. O encerramento, na quarta, fica por conta de outra grife famosa pela roupas de festa, a Mabel Magalhães. Os destaques desta edição são a atriz e modelo Camila Queiroz, protagonista da novela global ‘Verdades Secretas’, e o estilista Lino Villaventura, que estréia na temporada mineira.

Alçada ao estrelato depois de seu primeiro papel na TV, Camila desfilará a convite de Fabiana Milazzo. A atriz também é presença confirmada no coquetel de lançamento da coleção da marca LN Deluxe, que ocorrerá na quarta-feira, às 16h.

Lino Villaventura é uma das grandes novidades desta edição. O estilista paraense tem tradição na São Paulo Fashion Week (SPFW), mas promete trazer para Belo Horizonte, nesta quarta-feira, uma coleção comercial, sem perder o seu DNA exuberante.

A beleza de todos os nove desfiles é assinada pelo cabeleireiro e maquiador Ricardo dos Anjos. Esta é a 8ª vez que o profissional fica responsável pelos cabelos e maquiagem do Minas Trend.

O desfile de abertura teve curadoria do stylist Paulo Martínez e looks de todas as grifes participantes Foto: Divulgação

Desfile de abertura

Nesta segunda-feira, ocorreu o desfile de abertura do evento. O stilyst Paulo Martinez selecionou peças de todas as marcas participantes para mostrar quais serão as principais apostas da semana de moda. A curadoria apresentou um inverno em que a grande aposta é o branco e a sisudez da estação mais fria do ano fica por conta da predominância da alfaiataria em comprimento longo ou midi. Capas, sobretudos e pantacourts são as peças que devem marcar o inverno do Minas Trend.

O vermelho apareceu em detalhes nas peças e nos lábios das modelos que eram marcados com batom na cor, destacando-se em uma maquiagem leve combinada a cabelos chapados ou presos em rabos de cavalo.

Negócios da moda

Entre terça e sexta-feira, 9, o Expominas também abriga o salão de negócios em que os estandes de marcas recebem compradores. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), a 17ª edição do Minas Trend tem como tema 'A Força de quem faz’ e busca reforçar a essência artesanal da moda mineira.