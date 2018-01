Semana de Alta Costura de Paris tem início com Versace e Dior

A grife italiana Versace apresentou no domingo, 5, na Semana de Alta Costura de Paris, sua coleção de outono/inverno 2016 Foto: Charles Platiau/ Reuters

Com uma coleção inspirada no movimento hippie, a grife italiana Versace encheu de flores sua passarela na Semana de Alta Costura de Paris outono/inverno 2016, que começou no domingo, 5. Tops como Joan Smalls, Kendall Jenner e Karlie Kloss desfilaram sobre 24 mil orquídeas para a marca comandada pela estilista Donatella Versace.

Os longos dignos de red carpet apareceram em tons de cinza, turquesa claro e rosa bebê e tinham camadas feitas com tecidos como georgette de seda, renda e chiffon. Embora as saias tivessem movimento e leveza, a característica sexy da grife estava lá, presente nos corseletes cobertos de cristais. "O corselete representa a dureza de uma mulher", disse Donatella, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Para manter a sensualidade, a estilista apostou ainda em recortes e transparências. E, reafirmando a inspiração da coleção, a coroa de flor, símbolo máximo do hippie, ganhou uma versão sofisticada de cristais. Além da Versace, Adeline André, Ulyana Sergeenko e Ilja apresentaram suas coleções na tarde de domingo. Nesta segunda-feira, 6, foi a vez de Raf Simons, estilista da Dior, mostrar suas propostas de alta costura. O desfile ocorreu no Museu Rodin, em uma estrutura especialmente construída para o evento, com painéis de vidro pintados a mão.

Na coleção, o estilista belga explorou contrastes entre pureza e inocência, luxo e decadência. Assim como no desfile da Versace, as flores apareceram em algumas das peças, mas em composições mais comportadas, com poucos decotes e fendas.