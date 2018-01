Sem crueldade: saiba que marcas de cosméticos não testam em animais

Testes são feitos em animais como camundongos, coelhos e cachorros Foto: Pixabay/@geralt

Cada vez mais, as marcas de moda e beleza estão se preocupando em agredir menos o meio-ambiente. No caso das empresas que fabricam cosméticos, o movimento é para que acabem os testes em animais. Atualmente, existe a ONG internacional Cruelty Free, que que regula e certifica os laboratórios e companhias que não utilizam cobaias, as identificando com um selo com o desenho de um coelho. Os cosméticos que levam o símbolo de aprovação da ONG podem conter produtos de origem animal, como cera de abelha e derivados do leite.

No Brasil, a lei que regula a produção de cosméticos só permite o uso de cobaias em casos específicos, como para avaliar irritação e corrosão da pele, irritação ocular e toxicidade aguda. No Estado de São Paulo, empresas são proibidas de realizar testes em animais desde janeiro de 2014.

No exterior, marcas encontram dificuldades em se tornar livres de crueldade, por causa das leis chinesas. Até março de 2017, todos os produtos importados pelo país, que possui o maior mercado de beleza do mundo, deveriam ser testados em cobaias. Atualmente, poucos cosméticos cruelty free, que passam pela aprovação do governo, podem entrar no país.

Porém, as opções de marcas que não usam cobaias são muitas. No site do PETA, organização que luta pelo direito dos animais, existe uma lista de todas as marcas certificadas pela organização. Entre elas estão Kat Von D, Marc Jacobs Beauty, Urban Decay, Too Faced, The Balm, BareMinerals, The BodyShop, Lush, Korres, Elf, NYX e Colourpop.

O Projeto Esperança Animal (PEA) faz um levantamento anual de todas as marcas brasileiras que não realizam testes em animais. Na lista de 2017, publicada em agosto, constam marcas como Adcos, Bio Extratus, Contém 1g, Dailus, Dermage, Embelleze, Farmaervas, Granado, Impala, Latika, Natura e Grupo O Boticário (detentor das empresas Eudora, O Boticário, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box). Confira a lista completa aqui.