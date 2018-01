Sem criador, marca Herchcovitch; Alexandre comemora 20 anos com desfile em alto mar

Encerramento do desfile da marca Herchcovitch;Alexandre durante o Chilli Beans Fashion Cruise Foto: William Volcov/Brazil Photo Press

O clima a bordo do MSC Splendida era de excitação no último domingo, 3. Faltava pouco para o desfile da marca Herchcovitch;Alexandre, responsável por encerrar a programação de três dias do Chilli Beans Fashion Cruise, cruzeiro que partiu de Santos e teve paradas em Búzios e Ilhabela. A grife comemorou em alto mar seus vinte anos de história, sem a direção criativa do estilista que criou e deu o nome da marca, Alexandre Herchcovitch. O designer anunciou seu desligamento da grife em fevereiro, devido a divergências no contrato com a InBrands, grupo dententor da Herchcovitch; Alexandre. Ele foi um dos palestrantes do evento, mas desembarcou antes do desfile ocorrer.

Na passarela, mais de 40 looks, femininos e masculinos, cada um de uma coleção - com direito a maquiagem e cabelos iguaizinhos aos que foram desfilados nas respectivas épocas. Marina Dias e Geanine Marques, modelos musas de Herchcovitch, também participaram do show, que ocorreu no teatro do navio. Elas usaram as mesmas roupas que vestiram em anos anteriores.

O público do cruzeiro pode ver produções que marcaram época entre a turma da moda. Por exemplo, a coleção fetishista de 1997, que fez o estilista ser apontado como grande revelação da moda nacional e, não por acaso, inspirou a coleção atual da marca, a última de Herchcovitch à frente da marca. Outros destaques relembrados: o desfile masculino em que os modelos usavam maquiagem de caveira, de 2010, e os looks inspirados no visual do cantor Boy George, de quem Herchcovitch é fã, lançados em 2013.

A apresentação saudosista manteve o mistério sobre o futuro da marca, que ainda está sem diretor criativo e não participará da próxima edição da SPFW, que começa no dia 25 deste mês. Herchcovitch, por sua vez, já anunciou seus planos: passa a assinar uma linha de roupas para a À Lá Garçonne, loja de móveis vintage comandada por seu marido, Fábio Souza.

A nova marca também desfilará na semana de moda paulistana.