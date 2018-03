Selena Gomez terá coleção de roupas para chamar de sua

As criações de Selena Gomes chegarão às lojas em setembro Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Selena Gomez vai expandir sua parceria com a marca norte-americana Coach na próxima temporada. Antes limitada a bolsas e acessórios, a colaboração da cantora com a grife agora incluirá uma linha de roupas ready-to-wear, com lançamento previsto para setembro, no outono do Hemisfério Norte. A coleção, anunciada nesta terça-feira, 13, promete refletir o estilo pessoal de Selena, que é também o rosto da marca.

“Eu sempre espero ansiosamente para trabalhar com a Selena, porque ela tem um ponto de vista muito forte. Nós quisemos trazer novas ideias, e eu amei poder ter a opinião dela sobre as roupas desta vez, além dos acessórios”, afirmou Stuart Vevers, diretor criativo da marca, em declaração oficial.

Em agosto do ano passado, Gomez assinou uma linha de bolsas, porta-cartões e chaveiros de couro com a Coach. Ela também já estrelou duas campanhas da etiqueta. “Estou muito animada em trabalhar com a Coach mais uma vez”, disse. “Poder criar minha própria coleção com Stuart [Vevers] tem sido uma experiência muito divertida, e mal posso esperar para todo mundo ver no que temos trabalhado nesses últimos meses”.