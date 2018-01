Selena Gomez é estrela de nova campanha da Puma

Selena Gomez é a nova embaixadora da Puma Foto: Instagram/ @selenagomez

O namorado da cantora, The Weeknd, que também já colaborou com a Puma, comemorou o anúncio de Selena, repostando o clique em seu Stories, com vários emojis. Logo em seguida, ele também postou algumas polaroids do que parecem ser os bastidores do shooting da namorada. Confira abaixo.