Seis truques de maquiagem direto dos bastidores da SPFW

O iluminador muitas vezes é um item desprezado no dia a dia da maquiagem, pois não aparece tanto quanto o batom, sombra ou máscara de cílios. No entanto, principalmente, na maquiagem de verão, ele tem um papel especial, mesmo não ficando evidente no rosto, ele é responsável por deixá-la com um visual mais chique e destaca os pontos fortes da sua beleza. Ele pode ser usado na Zona C (área entre os olhos e as bochechas), no alto do nariz e no "V" dos lábios. "Eu acho que ter um iluminador legal, de acordo com o tom da sua pele é fantástico. Eu costumo usar muito o Cream Color Base, da MAC. Ele vem em vários tons e fica mais fácil achar o tom certo", afirma Rodrigo Costa.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão