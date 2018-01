Seis mulheres que são ainda mais lindas com seus cachos

Taís Araújo é a rainha dos fios enrolados. À direita, sua fase lisa, na pele da personagem Alicia. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO e Reprodução

As tendências de beleza indicam que os cabelos lisos ficaram mesmo para trás. Chegou a hora de assumir os fios naturais e deixar rolar.

Taís Araújo, musa dos cacheados, falou de sua transição capilar (quando parou de alisar as madeixas) há duas semanas no Instagram e causou burburinho na internet. "É tão legal a gente se olhar no espelho e se reconhecer como realmente é", disse, incentivando os seguidores.

Selecionamos outras mulheres que são ainda mais lindas com os fios cacheados para você se inspirar e valorizar os seus!