Second Floor monta parque de diversões na passarela da SPFW

O jeanswear chegou bruto, detonado, bem 90´s, com as barras desfiadas, naquele clima de final de semana tão bem-vindo. As minissaias e vestidos curtinhos dão um toque juvenil aos looks. A silhueta segue afastada corpo em linha A. O estilo jovem do Brooklyn que exporta tendências e estilos de vestir para o mundo inteiro ficou claro ainda no sapato de sola pesada, "tratorada", que já é sucesso entre a turma da moda.