Sarah Jessica Parker revela que comprava em brechós antes da fama

Sarah Jessica Parker revelou que frequentava brechós antes da fama Foto: Ryan Pfluger/The New York Times

Em entrevista a revista americana InStyle, Sarah Jessica Parker revelou que costumava fazer compras em brechós antes da fama. Ela conta que buscava inspiração nos looks que via nas ruas mas, como o dinheiro era curto, visitava lojas de segunda mão para montar suas produções.

"Eu pensava: 'Como posso fazer isso? Como posso bancar isso? Qual é a minha versão disso?'", conta a atriz de 51 anos: "Honestamente, brechós desempenharam um papel tão enorme em minha vida antes de 'Sex and the City' e, claro, minha mãe foi a maior influência. Ela tinha ideias muito firmes sobre como nós deveríamos nos vestir".

Embora a estrela de 'Divorce' seja amplamente considerada como um ícone da moda, ela insistiu que não vai às compras com muita frequência, mas admite que tem sorte por poder pegar várias roupas de grifes emprestadas. "Eu me visto com base no que eu tenho. Não sou uma grande compradora, mas amo coisas bonitas. Ser capaz de pegá-las emprestadas é muita sorte, e aproveito cada segundo disso. Tenho um guarda-roupa bem convencional, apesar de ter sapatos maravilhosos", revelou.