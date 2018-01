Sapatos de R$ 3 mil, bolsas de R$ 40 mil: conheça os closets das blogueiras de moda

Confira o closet de Lala Rudge e outras blogueiras Foto: Instagram/ Lala Rugde

Para postar sempre fotos de produções descoladas e estar por dentro das tendências, as blogueiras de moda acabam acumulando uma quantidade enorme de peças de roupa em suas casas.

E quem as acompanha de perto geralmente tem curiosidade de ver onde tudo isso vai parar e como manter a organização no meio de tanta coisa.

Alguns grandes nomes, como Thássia Naves e Camila Coutinho, já atenderam ao pedido de seus fãs e gravaram vídeos de seus armários, mostrando todas as it-peças e seus truques para não perder um visual de vista. Haja guarda-roupa para tanto look do dia!

